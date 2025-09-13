Фурмо лидирует после первого дня Ралли Чили WRC, Грязин — второй в WRC2

В четверг, 12 сентября, в административном районе Био Био завершился первый день 11-го этапа Ралли Чили WRC. Лидером по итогам дня является французский гонщик Адриен Фурмо из команды Hyundai Shell Mobis WRT. Второе время показал немецкий гонщик Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT). Третий — легендарный француз Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT).
Российский гонщик Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, занял второе место в зачёте WRC2.
Ралли Чили WRC. Результаты первого дня
1. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) — 57:48.5.
2. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1.0.
3. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) +2.3.
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +11.2.
5. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +13.1.
6. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +41.0.
7. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +49.8.
8. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:05.0.
9. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +2:27.4.
10. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +2:35.7.
11. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +2:37.8.