Реднапп вошёл в руководство компании, развивающей спидвей в Великобритании

Бывший футбольный тренер Гарри Реднапп присоединился к менеджерской команде Speedway Futures Ltd, владеющей спортивными, коммерческими и медиаправами на спидвей в Великобритании.

«Я смотрю гонки на TNT Sports — это зрелище впечатляет. Эти парни разгоняются от нуля до 60 миль в час быстрее, чем болид Формулы-1, у них нет тормозов, и они рискуют жизнью на каждой гонке. Я живу недалеко от стадиона в Пуле и в своё время часто водил туда сыновей Марка и Джейми. Это действительно потрясающий вид спорта, и я хочу помочь ему снова выйти на высокий уровень», — приводит слова Реднаппа The Sun.

За время работы в футболе Реднапп возглавлял «Борнмут», «Вест Хэм», «Портсмут», «Тоттенхэм» и другие клубы.