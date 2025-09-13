Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Реднапп вошёл в руководство компании, развивающей спидвей в Великобритании

Реднапп вошёл в руководство компании, развивающей спидвей в Великобритании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футбольный тренер Гарри Реднапп присоединился к менеджерской команде Speedway Futures Ltd, владеющей спортивными, коммерческими и медиаправами на спидвей в Великобритании.

«Я смотрю гонки на TNT Sports — это зрелище впечатляет. Эти парни разгоняются от нуля до 60 миль в час быстрее, чем болид Формулы-1, у них нет тормозов, и они рискуют жизнью на каждой гонке. Я живу недалеко от стадиона в Пуле и в своё время часто водил туда сыновей Марка и Джейми. Это действительно потрясающий вид спорта, и я хочу помочь ему снова выйти на высокий уровень», — приводит слова Реднаппа The Sun.

За время работы в футболе Реднапп возглавлял «Борнмут», «Вест Хэм», «Портсмут», «Тоттенхэм» и другие клубы.

Материалы по теме
Электросерия Moto E закрывается после семи сезонов существования
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android