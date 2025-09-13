Макс Ферстаппен призвал сохранить Гран-при Барселоны в календаре Формулы-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из «Ред Булл» заявил, что Гран-при Барселоны должен остаться в календаре Формулы-1, несмотря на появление нового ГП в Мадриде.

«Думаю, было бы отлично, если бы Барселона осталась в Формуле-1. У меня много хороших воспоминаний, и это замечательная трасса для гонок. Конечно, в календарь приходит Мадрид — это здорово, и видно, что в Испании большой интерес к Формуле-1. Но я всё равно считаю, что Барселона остаётся очень важной, и надеюсь, что она сохранится», — приводит слова Ферстаппена Mundo Deportivo.

Контракт «Автодром Барселон-Каталунья» с Формулой-1 действует до 2026 года. В том же году в чемпионате дебютирует новая трасса в Мадриде, расположенная в районе IFEMA и Вальдебебас.