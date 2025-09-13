Гонщик IndyCar О'Уорд отреагировал на критику за пост про убийство Чарли Кирка

Мексиканский автогонщик Пато О’Уорд выступил с заявлением после критики в соцсетях за соболезнования в связи с убийством Чарли Кирка. Его слова вызвали недовольство части пользователей, которые либо не согласились со взглядами Кирка, либо заявили, что гонщику не стоит комментировать дела другой страны.

«Я не поддерживаю убийства. Я не поддерживаю насилие. Всё остальное — это ложь. Люди выбирают искажать и принижать то, кто я есть, чтобы подогнать под ложный нарратив, который служит их моральной повестке, придумывая, драматизируя и полностью фабрикуя мои убеждения так, как им удобно. Именно поэтому я предпочитаю не говорить на подобные темы. За последние 24 часа меня называли по-разному, но хочу прояснить одно: меня зовут Патрисио О’Уорд, мне 26 лет, я родился и вырос в Монтеррее, Мексика. Каждый раз, садясь в машину, я выезжаю на трассу с флагом своей страны на шлеме. Я гоняюсь за Мексику с гордостью. Сейчас я живу в США по рабочей визе, и эта страна стала для меня домом. Но я остаюсь гордым за то, откуда я родом, и за то, где нахожусь сегодня. Я знаю, кто я есть», — написал О’Уорд на своей странице в социальной сети.