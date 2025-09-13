Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Ферстаппен показал пятое время в своей категории в квалификации на «Нордшляйфе»

В субботу, 13 сентября, на «Нордшляйфе» на трассе «Нюрбургринг» завершилась квалификация, в которой в зачёте CUP3 принял участие четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен.

Макс представляет свою команду «Ферстаппенком» и выступает под 980-м номером.

Квалификация зачёта CUP3 на «Нордшляйфе»

1. Джошуа Беднарски — 10:21.360.

2. Нико Силва +2.001.

3. Хейхо Эйхенберг +3.075.

4. Штефан Шмиклер +9.302.

5. Макс Ферстаппен +12.884.

Субботняя гонка на «Северной петле» начнётся в 13:00 по московскому времени. Трансляция доступна на YouTube-канале Nürburgring Langstrecken-Serie.

В пятницу Макс принял участие в практике на своём «Порше Кайман», которому была снижена мощность из-за отсутствия лицензии у нидерландца. Во время заездов он проходил специальный тест и пилотировал за машиной с инструктором.