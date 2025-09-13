Ферстаппен показал пятое время в своей категории в квалификации на «Нордшляйфе»

В субботу, 13 сентября, на «Нордшляйфе» на трассе «Нюрбургринг» завершилась квалификация, в которой в зачёте CUP3 принял участие четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен.
Макс представляет свою команду «Ферстаппенком» и выступает под 980-м номером.
Квалификация зачёта CUP3 на «Нордшляйфе»
1. Джошуа Беднарски — 10:21.360.
2. Нико Силва +2.001.
3. Хейхо Эйхенберг +3.075.
4. Штефан Шмиклер +9.302.
5. Макс Ферстаппен +12.884.
Субботняя гонка на «Северной петле» начнётся в 13:00 по московскому времени. Трансляция доступна на YouTube-канале Nürburgring Langstrecken-Serie.
В пятницу Макс принял участие в практике на своём «Порше Кайман», которому была снижена мощность из-за отсутствия лицензии у нидерландца. Во время заездов он проходил специальный тест и пилотировал за машиной с инструктором.