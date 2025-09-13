Босс трассы в США: американский чемпион вывел бы интерес к Ф-1 на новый уровень

Руководитель гоночного трека «Трасса Америк», который принимает Гран-при США, Бобби Эпштейн заявил, что дебют команды «Кадиллак» в Формуле-1 в 2026 году открывает новые возможности для самой серии. Он отметил, что участие американской марки и потенциального американского пилота может повысить интерес к Ф-1 в США.

«Появление «Кадиллака» в Формуле-1 – это шанс для нас и для спорта в целом. Они активно участвуют в проекте и как производитель могут предложить разные форматы взаимодействия: поездки на трассе на «Кадиллаке», туры по боксам и акцент на американском гонщике. Если у команды будет чемпион из США, это выведет интерес к серии на новый уровень», – приводит слова Эпштейна Motorsport.