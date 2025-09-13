Бедзекки завоевал поул ГП Сан-Марино, Алекс Маркес — второй, Куартараро — третий

Сегодня, 13 сентября, в Мизано-Адриатико (Италия) прошла квалификация 16-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Сан-Марино. Поул завоевал 26-летний итальянский мотогонщик Марко Бедзекки, выступающий за «Априлью». Второй результат показал испанец Алекс Маркес («Дукати»). Тройку сильнейших замкнул француз Фабио Куартараро («Ямаха»).
MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Квалификация:
1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:30.134.
2. Алекс Маркес («Дукати») +0.088.
3. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.094.
4. Марк Маркес («Дукати») +0.218.
5. Франко Морбиделли («Дукати») +0.249.
6. Лука Марини («Хонда») +0.256.
7. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +0.261.
8. Франческо Баньяя («Априлья») +0.280.
9. Педро Акоста («КТМ») +0.352.
10. Фермин Альдегер («Дукати») +0.482.
