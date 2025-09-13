Пиастри рассказал о реакции «Макларена» на борьбу за титул с Норрисом

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри рассказал, как команда готовится к финалу сезона-2025 Формулы-1, когда один из их гонщиков может стать чемпионом, а второй останется без титула. Пиастри сейчас лидирует в зачёте пилотов, опережая напарника Ландо Норриса на 31 очко.

«Мы немного обсуждали это, но это не самая важная тема. Просто пытаемся понять, чего бы нам хотелось. Для одного из нас это будет потрясающее время, для другого – боль. Команда и Зак Браун очень чутко относятся к этому, что приятно. Так что мы немного поговорили, но не думаю, что тут нужно ещё что-то обсуждать», – приводит слова Пиастри RacingNews365.