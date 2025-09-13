Количество спринт-гонок в Формуле-1 может вырасти до 10 к 2027 году — Motorsport

Формула-1 может увеличить количество спринт-гонок с нынешних шести до десяти уже к сезону 2027 года. По данным Motorsport, обсуждения о расширении формата ведутся на фоне растущего интереса промоутеров Гран-при.

Спринт-гонки впервые появились в календаре Формулы-1 в 2021 году как способ добавить больше динамичности в гоночные уикенды. Сначала проводилось три спринта за сезон, а с 2023 года их число увеличили до шести. При этом интерес организаторов к формату постепенно растёт, и конкуренция за право проведения спринтов усиливается. Сейчас только четверть из 24 этапов чемпионата получает такую возможность.

Ранее глава Формулы-1 Стефано Доменикали допускал, что количество спринт-гонок может быть увеличено в среднесрочной перспективе. При этом он также говорил о возможности введения реверсивной стартовой решётки и сокращения дистанции воскресных гонок, однако эти идеи пока не рассматриваются как реальные изменения.