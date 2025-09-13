Скидки
Банкомб назвал победу с Баттоном на Goodwood Revival самой тяжёлой в карьере

Бывший чемпион «Формулы-1» Дженсон Баттон впервые выиграл гонку на фестивале Goodwood Revival. В заезде Freddie March Memorial Trophy 2009-й чемпион мира выступал на Jaguar C-type в паре с Алекcом Банкомбом. Для Баттона это стало первым успехом на событии, где он дебютировал ещё в 2021 году. Об этом сообщает Autosport.

Гонка длилась час и проходила на спортивных автомобилях 1950-х годов. Вначале Баттон вышел вперёд, затем в условиях дождя и скользкой трассы преимущество удержал Банкомб. Второе место заняли Тео Хант и Сэм Хэнкок, третьими стали Джейк Хилл и Джек Роулз.

В воскресенье Баттон также выступит в гонке RAC TT Celebration на Jaguar E-type, его напарником станет Крис Банкомб.

