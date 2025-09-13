Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марко: Ферстаппен не ищет к себе особого отношения перед дебютом в GT

Марко: Ферстаппен не ищет к себе особого отношения перед дебютом в GT
Аудио-версия:
Комментарии

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал участие Макса Ферстаппена в гонках на «Нюрбургринге». По его словам, четырёхкратный чемпион Формулы-1 выполняет все требования для допуска к заездам без особого к себя отношения, несмотря на звёздный статус.

«Несмотря на всю бюрократию на «Нюрбургринге», он сохраняет позитив и выполняет все шаги, которые необходимы. Макс не ищет к себе особого отношения. И это ещё одна вещь, которая отличает его от остальных», — приводит слова Марко RacingNews365 со ссылкой на F1-Insider.

Для допуска к гонке Ферстаппен сдал теоретический экзамен и выполнил обязательный круг с инструктором. По итогам процедуры он получил временную лицензию категории B, которая позволяет ему стартовать в классе Porsche Cayman. В ближайшие выходные нидерландец проведёт два четырёхчасовых заезда, чтобы претендовать на лицензию категории A.

Материалы по теме
Марко: Хаджар достаточно ментально устойчив, чтобы противостоять Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android