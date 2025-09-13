Скидки
Фредерик Вассёр: в «Феррари» не планируют кадровых перестановок перед сезоном-2026

Фредерик Вассёр: в «Феррари» не планируют кадровых перестановок перед сезоном-2026
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр заявил, что руководство команды не намерено менять сотрудников, несмотря на подготовку к сезону Формулы-1 2026 года с новыми техническими правилами. Он подчеркнул, что фокус должен оставаться на постепенном улучшении всех элементов машины, а не на поиске «волшебного решения».

«Нам нужно придерживаться того же подхода. «Макларен» демонстрирует сильную форму в этом сезоне, опережая остальных примерно на две с половиной десятые секунды. Но дело не в чудесах. Не нужно никого менять в попытке найти того, кто сотворит волшебство. Надо совершенствоваться во всех областях. Это начало новой эпохи», — приводит слова Вассёра Motorsport Week.

На текущий момент команда «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов Формулы-1, в её активе 260 очков.

