Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Перес и Боттас признаны сильнейшей парой пилотов новой команды Формулы-1 — The Race

Перес и Боттас признаны сильнейшей парой пилотов новой команды Формулы-1 — The Race
Комментарии

Пилоты команды «Кадиллак» Серхио Перес и Валттери Боттас стали сильнейшими гонщиками среди всех стартовых составов новых команд Ф-1 за последние 30 лет.

Издание также составило рейтинг топ-10 лучших пар пилотов дебютантов Ф-1. На втором месте оказался состав «БАР» 1999 года — Жак Вильнёв и Рикардо Зонта, третье место заняли Хейкки Ковалайнен и Ярно Трулли из «Лотуса» 2010 года. В список вошли также пилоты таких команд, как «Стюарт», «Вёрджин», «Хаас», «Тойота», «Супер Агури», «Лола» и «ХРТ».

Ранее руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон заявил, что резервный гонщик команды Колтон Херта не получит гарантированного места в Формуле-1. Его продвижение будет зависеть исключительно от результатов на трассе.

Материалы по теме
Босс «Кадиллака»: Херта будет нашим пилотом только благодаря выступлениям на трассе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android