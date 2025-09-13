Перес и Боттас признаны сильнейшей парой пилотов новой команды Формулы-1 — The Race

Пилоты команды «Кадиллак» Серхио Перес и Валттери Боттас стали сильнейшими гонщиками среди всех стартовых составов новых команд Ф-1 за последние 30 лет.

Издание также составило рейтинг топ-10 лучших пар пилотов дебютантов Ф-1. На втором месте оказался состав «БАР» 1999 года — Жак Вильнёв и Рикардо Зонта, третье место заняли Хейкки Ковалайнен и Ярно Трулли из «Лотуса» 2010 года. В список вошли также пилоты таких команд, как «Стюарт», «Вёрджин», «Хаас», «Тойота», «Супер Агури», «Лола» и «ХРТ».

Ранее руководитель «Кадиллака» Грэм Лоудон заявил, что резервный гонщик команды Колтон Херта не получит гарантированного места в Формуле-1. Его продвижение будет зависеть исключительно от результатов на трассе.