Берман: после моей первой гонки в Формуле-1 Хэмилтон был очень добр ко мне

20-летний пилот команды «Хаас» Оливер Берман заявил, что семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон активно поддерживает молодых гонщиков в Формуле-1, делясь с ними советами и помогая освоиться на трассе.

«После моей первой гонки Льюис был невероятно добр. Мы часто общались во время парадов пилотов перед Гран-при и просто разговаривали. Он всегда был открыт, дружелюбен и готов дать совет. Для молодых гонщиков это настоящий пример для подражания. Когда начинаешь карьеру в Формуле-1, опыт таких людей очень помогает освоиться и почувствовать себя частью чемпионата», — приводит слова Бермана Motorsport Week.