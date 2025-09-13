Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Берман: после моей первой гонки в Формуле-1 Хэмилтон был очень добр ко мне

Берман: после моей первой гонки в Формуле-1 Хэмилтон был очень добр ко мне
Комментарии

20-летний пилот команды «Хаас» Оливер Берман заявил, что семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон активно поддерживает молодых гонщиков в Формуле-1, делясь с ними советами и помогая освоиться на трассе.

«После моей первой гонки Льюис был невероятно добр. Мы часто общались во время парадов пилотов перед Гран-при и просто разговаривали. Он всегда был открыт, дружелюбен и готов дать совет. Для молодых гонщиков это настоящий пример для подражания. Когда начинаешь карьеру в Формуле-1, опыт таких людей очень помогает освоиться и почувствовать себя частью чемпионата», — приводит слова Бермана Motorsport Week.

Материалы по теме
Берман: уверен, Херта быстро освоится в Европе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android