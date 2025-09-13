Росберг посоветовал Антонелли сосредоточиться на позитиве после трудного этапа в Ф-1

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг дал совет гонщику «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который испытывает сложности во время своего дебютного сезона в Ф-1. По мнению Росберга, Антонелли стоит больше концентрироваться на положительных моментах своих выступлений и меньше зацикливаться на ошибках.

«Он по характеру больше чувствителен, чем другие, и неудачи сильнее на него влияют. Иногда он слишком много говорит о прошлом, о своих ошибках, хотя квалификация в Монце была очень удачной: всего 0,04 секунды уступил Джорджу Расселлу. Мне кажется, ему стоит сосредоточиться на положительных моментах и смотреть в будущее», – приводит слова Росберга Racingnews365.