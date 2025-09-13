Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Росберг посоветовал Антонелли сосредоточиться на позитиве после трудного этапа в Ф-1

Росберг посоветовал Антонелли сосредоточиться на позитиве после трудного этапа в Ф-1
Комментарии

Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг дал совет гонщику «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, который испытывает сложности во время своего дебютного сезона в Ф-1. По мнению Росберга, Антонелли стоит больше концентрироваться на положительных моментах своих выступлений и меньше зацикливаться на ошибках.

«Он по характеру больше чувствителен, чем другие, и неудачи сильнее на него влияют. Иногда он слишком много говорит о прошлом, о своих ошибках, хотя квалификация в Монце была очень удачной: всего 0,04 секунды уступил Джорджу Расселлу. Мне кажется, ему стоит сосредоточиться на положительных моментах и смотреть в будущее», – приводит слова Росберга Racingnews365.

Материалы по теме
«Невероятно». Росберг — о решении Ферстаппена выступить на «Нордшляйфе»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android