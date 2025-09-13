С Сайнса сняли штрафные баллы после пересмотра инцидента на Гран-при Нидерландов

Команда Формулы-1 «Уильямс» добилась пересмотра штрафа своего пилота, испанца Карлоса Сайнса, полученного на Гран-при Нидерландов. В результате стюарды Ф-1 отменили два штрафных балла с суперлицензии гонщика, но 10-секундный штраф, наложенный во время гонки, остался в силе.

На слушании «Уильямс» представила новые доказательства, которых не было при первоначальном разбирательстве: видео с 360-градусной камерой на машине Сайнса, заднюю камеру на болиде Лиама Лоусона и показания самих гонщиков. Стюарды признали инцидент гоночным и не нашли ни одного из участников полностью виновным.

Сайнс получил 10-секундный штраф за контакт с Лоусоном на первом повороте и два штрафных балла на суперлицензии.