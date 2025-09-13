Скидки
Ферстаппен — девятый в своей категории на «Нордшляйфе» на менее мощной машине

Ферстаппен — девятый в своей категории на «Нордшляйфе» на менее мощной машине
В субботу, 13 сентября, на «Нордшляйфе» на трассе «Нюрбургринг» завершилась часть субботней гонки, в которой в зачёте CUP3 принял участие четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен, представляющий свою команду «Ферстаппенком» под 980-м номером.

Макс выступал на «Порше Кайман» с ограниченным по мощности двигателем до 300 л.с., поскольку нидерландец не получил нужную для выступления в классе GT3 на «Нюрбургринге» лицензии. По итогам своего стинта Макс преодолел необходимую для повышения лицензии дистанцию, заняв девятое место в зачёте с отставанием в два круга.

Позже нидерландский журналист Эрик ван Харен сообщил о том, что Максу необходимо преодолеть 14 кругов на двух разных машинах, а со вторым автомобилем команды «Лайонспид» возникли технические проблемы. В случае если машина будет восстановлена, четырёхкратному чемпиону Ф-1 будет достаточно преодолеть 100 м. и уже в основной воскресной гонке он сможет выступить в классе GT3.

Ферстаппен показал пятое время в своей категории в квалификации на «Нордшляйфе»
