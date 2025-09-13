Скидки
Марко Бедзекки выиграл спринт Гран-при Италии MotoGP, Марк Маркес упал

В субботу, 13 сентября, в Мизано-Адриатико (Италия) прошла спринтерская гонка 16-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Италии. Победу одержал 26-летний итальянский мотогонщик Марко Бедзекки, выступающий за «Априлью». Второй результат показал испанец Алекс Маркес («Дукати»). Тройку сильнейших замкнул итальянец Фабио Ди Джаннантонио («Дукати»).

Лидер сезона Марк Маркес, стартовавший четвёртым, будучи лидером гонки на шестом круге гонки упал, что радостно встретила итальянская публика.

Фото: Кадр из трансляции

MotoGP. Гран-при Италии. Спринт

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 14 кругов.
2. Алекс Маркес («Дукати») +1.000.
3. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +2.551.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +3.526.
5. Педро Акоста («КТМ») +6.834.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +6.960.
7. Лука Марини («Хонда») +9.307.
8. Хорхе Мартин («Априлья») +11.027.
9. Рауль Фернандес («Априлья») +11.594.
10. Энеа Бастьянини («КТМ») +12.928.

