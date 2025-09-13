«Ошибки — часть автоспорта». В «Уильямсе» отреагировали на пересмотр штрафа Сайнса

Команда Формулы-1 «Уильямс» отреагировала на пересмотр штрафа пилота команды Карлоса Сайнса на Гран-при Нидерландов.

«Мы благодарны стюардам за пересмотр штрафа Карлоса Сайнса в Нидерландах, и мы рады, что они решили, что это была не его вина, а гоночный инцидент. Хотя нас расстраивает, что наша гонка была испорчена первоначальным решением, ошибки являются частью автоспорта. Мы продолжим конструктивно сотрудничать с ФИА, чтобы улучшить процессы дирекции гонки и пересмотреть гоночные правила на будущее», — гласит заявление команды.

Напомним, Сайнс получил 10-секундный штраф за контакт с Лоусоном в первом повороте и два штрафных балла на суперлицензии.