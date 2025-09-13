Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ошибки — часть автоспорта». В «Уильямсе» отреагировали на пересмотр штрафа Сайнса

«Ошибки — часть автоспорта». В «Уильямсе» отреагировали на пересмотр штрафа Сайнса
Комментарии

Команда Формулы-1 «Уильямс» отреагировала на пересмотр штрафа пилота команды Карлоса Сайнса на Гран-при Нидерландов.

«Мы благодарны стюардам за пересмотр штрафа Карлоса Сайнса в Нидерландах, и мы рады, что они решили, что это была не его вина, а гоночный инцидент. Хотя нас расстраивает, что наша гонка была испорчена первоначальным решением, ошибки являются частью автоспорта. Мы продолжим конструктивно сотрудничать с ФИА, чтобы улучшить процессы дирекции гонки и пересмотреть гоночные правила на будущее», — гласит заявление команды.

Напомним, Сайнс получил 10-секундный штраф за контакт с Лоусоном в первом повороте и два штрафных балла на суперлицензии.

Материалы по теме
С Сайнса сняли штрафные баллы после пересмотра инцидента на Гран-при Нидерландов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android