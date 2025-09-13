Хэмилтон развеял миф о том, что Лауда убедил его перейти в «Мерседес»

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон развеял миф относительно своего перехода в «Мерседес» в 2013 году.

«Я очень люблю Ники Лауду. Однако не он убедил меня перейти в «Мерседес». Это был Росс Браун. Когда мы сидели на кухне моей мамы, он рассказывал, в каком направлении движется команда и чем они конкретно занимаются. Ники, конечно, был частью этого процесса, но именно та встреча сподвигла меня принять такое решение», – приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Напомним, в составе «Мерседеса» Хэмилтон стал обладателем шести личных титулов. Он покинул команду по окончании прошлого сезона, перейдя в «Феррари».