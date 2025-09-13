Доменикали: нет никаких причин беспокоиться о проведении Гран-при Катара

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что нет никаких опасений о проведении Гран-при Катара, несмотря на сложную ситуацию в регионе.

«Это очень трагичная и тяжёлая ситуация. Мы пристально следим за ней, но на сегодняшний день нет никаких причин беспокоиться о проведении Гран-при. Надеемся, что спорт принесёт позитив», — приводит слова Стефано Доменикали The Observer.

Напомним, 9 сентября израильские войска нанесли удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе, столице Катара. Трасса «Лусаил», на которой проводится Гран-при этой страны, находится всего в нескольких километрах от места атаки.