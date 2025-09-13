Чемпион MotoGP попал в скандал из-за покупки колеса обозрения

Трёхкратный чемпион MotoGP итальянец Хорхе Лоренсо оказался в центре скандала, из-за которого он остался должен € 200 тыс. Об этом сообщает журнаист Симон Паттерсон в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, Лоренсо купил колесо обозрения за € 1,4 млн и сдал его в аренду «кому-то, кого считал другом». При этом они не заплатили арендную плату, из-за чего Хорхе остался должен € 200 тыс.

При этом лицо Лоренсо продолжают использовать для рекламы аттрацкиона. Хорхе подал в суд на владельцев.

На счету Лоренсо три титула в главном классе MotoGP, завоёванных в составе «Ямахи» в 2010, 2012 и 2015 годах.