Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион MotoGP попал в скандал из-за покупки колеса обозрения

Чемпион MotoGP попал в скандал из-за покупки колеса обозрения
Комментарии

Трёхкратный чемпион MotoGP итальянец Хорхе Лоренсо оказался в центре скандала, из-за которого он остался должен € 200 тыс. Об этом сообщает журнаист Симон Паттерсон в своих социальных сетях.

Как сообщает источник, Лоренсо купил колесо обозрения за € 1,4 млн и сдал его в аренду «кому-то, кого считал другом». При этом они не заплатили арендную плату, из-за чего Хорхе остался должен € 200 тыс.

При этом лицо Лоренсо продолжают использовать для рекламы аттрацкиона. Хорхе подал в суд на владельцев.

На счету Лоренсо три титула в главном классе MotoGP, завоёванных в составе «Ямахи» в 2010, 2012 и 2015 годах.

Материалы по теме
Электросерия Moto E закрывается после семи сезонов существования
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android