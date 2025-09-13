«Феррари» может лишиться ещё нескольких инженеров из отдела разработки двигателя

Команда Формулы-1 «Феррари» может лишиться ряда технических специалистов из отдела разработки двигателя, сообщает итальянская редакция Motorsport.

Как информирует источник, причиной этого может стать недавний уход в «Ауди» двух специалистов – Вольффа Циммерманна и Ларса Шмидта. Это может привести к дальнейшему оттоку кадров.

Напомним, ранее авторитетный журналист Лео Туррини сообщал, что глава отдела аэродинамики «Феррари» Диего Тонди может покинуть команду. Однако вскоре эти слухи были опровергнуты инсайдерами.

На текущий момент команда «Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов Формулы-1, в её активе 260 очков.