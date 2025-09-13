Хэмилтон поделился воспоминаниями о Лауде

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон поделился воспоминаниями о Ники Лауде.

«У нас с Ники великолепные отношения. Когда я присоединился к «Феррари», то даже не подумал о том, что и Ники когда-то за неё выступал. Когда я был ребёнком, то следил за выступлениями Михаэля Шумахера и был большим фанатом команды. Я смотрел на реакцию толпы, и каждый раз, когда «Феррари» поднималась на подиум, проявлялась такая страсть, которую нельзя испытать в другой команде. Я хотел узнать, как это.

Сейчас, когда я присоединился к команде и изучаю её историю, я понимаю, как это потрясающе. Я праздновал заслуги Лауды в «Мерседесе», отмечал с ним победу в чемпионатах, а теперь могу отпраздновать его заслуги и в «Феррари». Его наследие живо. Я знаю, что бы он сказал мне сегодня. Когда я справлялся не лучшим образом, он говорил: «Задай им жару!» Поначалу я этого не понимал. Спрашивал, что он имел в виду. А он отвечал: «Задай жару им!» Он был настоящим бойцом», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.