Алекс Данн стал основным претендентом на замену Колапинто в 2026 году — источник

Алекс Данн стал основным претендентом на замену Колапинто в 2026 году — источник
Ирландский юниор команды Формулы-1 «Макларен» Алекс Данн является основным претендентом на место в «Альпин» в следующем сезоне. Об этом сообщает издание AS-Web.

Как информирует источник, Данн в скором времени должен принять участие в тестах в составе «Альпин» вместе с юниорами команды Паулем Ароном и Арджуном Маини. На тестах будет использоваться болид образца 2023 года. Эти тесты призваны позволить оценить готовность Данна к выступлениям в Формуле-1.

Ожидается, что переход Данна в «Альпин» будет временным и на правах аренды — «Макларен» не готов расстаться со своим талантливым юниором.

Помимо Данна, в качестве кандидатов на место во французской команде рассматриваются Фелипе Другович и Гуаньюй Чжоу.

Ральф Шумахер: будет безумием, если «Макларен» не позволит Данну перейти в Формулу-1
