Палмер: рано или поздно Хаджару придётся решиться на переход в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о перспективах перехода Исака Хаджара из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл».

«Исак выглядит более перспективным кандидатом на фоне обоих своих возможных предшественников в «Ред Булл». Его главная сила в квалификационной скорости, как и в способности держаться под давлением со стороны сильных соперников.

Возможно, агрессивный стиль пилотирования не очень подошёл бы нынешнему болиду «Ред Булл», но машины следующего сезона будут совершенно другими с точки зрения управления. Переход в «Ред Булл» в любом случае будет рискованным ходом для Хаджара. Но если Исак мечтает побеждать и бороться за титул, то рано или поздно ему придётся пойти на этот риск», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.