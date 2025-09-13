Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Палмер: рано или поздно Хаджару придётся решиться на переход в «Ред Булл»

Палмер: рано или поздно Хаджару придётся решиться на переход в «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о перспективах перехода Исака Хаджара из «Рейсинг Буллз» в «Ред Булл».

«Исак выглядит более перспективным кандидатом на фоне обоих своих возможных предшественников в «Ред Булл». Его главная сила в квалификационной скорости, как и в способности держаться под давлением со стороны сильных соперников.

Возможно, агрессивный стиль пилотирования не очень подошёл бы нынешнему болиду «Ред Булл», но машины следующего сезона будут совершенно другими с точки зрения управления. Переход в «Ред Булл» в любом случае будет рискованным ходом для Хаджара. Но если Исак мечтает побеждать и бороться за титул, то рано или поздно ему придётся пойти на этот риск», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.

Материалы по теме
Марко: Хаджар достаточно ментально устойчив, чтобы противостоять Ферстаппену
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android