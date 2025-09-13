Марк Маркес прокомментировал аварию в спринте Гран-при Сан-Марино

Пилот «Дукати» Марк Маркес прокомментировал свою аварию в спринтерской гонке Гран-при Сан-Марино.

«Да, я прошёл тот поворот на пределе. Но я уверен, что не выходил за грань возможностей байка. Я хорошо шёл. По этой причине я пошёл на обгон Бедзекки, я видел, что мой темп на том круге был намного выше. Я сделал самое сложное, а затем ошибся в простом вираже. Я широко взял в 15-м повороте, это довольно типичная авария для «Мизано».

Никто не идеален. В конце концов, я в этом сезоне много рисковал в спринтах, и каждый раз был успешен. Однажды должна была произойти авария, сегодня как раз наступил такой день. Я не ошибался в спринтах с прошлогодней Австрии. Так что бывает», — приводит слова Маркеса Autosport.