Ферстаппен получил лицензию на выступления за рулём GT3 на «Нордшляйфе»

Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, пилот команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил необходимую лицензию для выступления в гонках на выносливость на «Северной петле». Об этом сообщает The Race.

Напомним, ранее Ферстаппен выступил в субботней гонке на «Нордшляйфе» в составе своей команды «Ферстаппен.ком» под 980-м номером.

Макс выступал на «Порше Кайман» с ограниченным по мощности двигателем до 300 л. с., поскольку нидерландец не получил нужную для выступления в классе GT3 на «Нюрбургринге» лицензию. По итогам своего стинта Макс преодолел необходимую для повышения лицензии дистанцию, заняв девятое место в зачёте с отставанием в два круга.

Для получения лицензии Ферстаппену было нужно преодолеть 14 кругов на двух разных машинах, однако машина команды «Лайонспид» попала в аварию в квалификации, из-за чего Макс так и не сел за её руль в ходе гонки.

Несмотря на это, комиссия приняла решение выдать Ферстаппену необходимую лицензию, что позволит ему участвовать в гонках на выносливость на легендарной трассе, а также в марафоне «24 часа Нюрбургринга» за рулём машин GT3. Ожидается, что Ферстаппен выступит 27 сентября в гонке NLS9.

