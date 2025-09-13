Ожье вышел в лидеры Ралли Чили WRC, Грязин — второй в категории Rally2

В субботу, 13 сентября, в административном районе Био Био завершился второй день 11-го этапа Ралли Чили WRC. Лидером по итогам дня является легендарный французский гонщик Адриен Фурмо из команды Toyota GAZOO Racing WRT. Второе время — за британцем Эльфином Эвансом (Hyundai Shell Mobis WRT). Третий — француз Адриен Фурмо (Toyota GAZOO Racing WRT).
Российский гонщик Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, занял второе место в зачёте Rally2.
Ралли Чили WRC. Результаты после второго дня
1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:23:13.9.
2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +6.3.
3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +26.8.
4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +41.7.
5. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +50.4.
6. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:23.2.
7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:54.3.
8. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +2:00.4.
9. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +6:12.7.
10. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +6:42.9.