Эксперт призвал Хэмилтона уйти из «Феррари»

Эксперт призвал Хэмилтона уйти из «Феррари»
Бывший гонщик Формулы-1 Дерек Дэли высказался о выступлениях семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона.

«Приход Хэмилтона в «Феррари» может стоить работы Фредерику Вассёру. Льюис был самым талантливым спортсменом в истории, но, похоже, его лучшие дни уже прошли. С точки зрения физиологии просто невозможно, чтобы в 40 лет инстинкты и рефлексы были на уровне 20-летнего. В этом человеческая природа. Я не думаю, что Хэмилтон способен выступать на том же уровне и дальше.

С точки зрения маркетинга приглашение Льюиса было блестящим решением. Но не с точки зрения достижения результатов на трассе. Команда из-за этого пострадала, сам Льюис пострадал, а ситуация не меняется в лучшую сторону. Я не представляю ситуацию, что Льюис выйдет в «Феррари» на прежний уровень. Лучший вариант — если Льюис это поймёт и сам решит уйти, сделать следующий шаг в карьере. Тогда «Феррари» сможет пригласить молодого гонщика, который внесёт больший вклад, чем Льюис в ближайшие годы», — приводит слова Дэли RacingNews365.

