Экс-пилот Ф-1 считает, что проблемы «Ред Булл» начались с ухода Риккардо

Аудио-версия:
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1 Дерек Дэли высказался о проблемах команды «Ред Булл», отметив, что началом этого стал уход Даниэля Риккардо из команды.

«Они не уважали то, что он им дал. Они не давали ему той любви, которая была у них с Максом, и в конце концов ему это надоело. Потому что, я считаю, спортсменам нужна эмоциональная поддержка, чтобы выступать на самом высоком уровне. Я искренне в это верю.

И вот, когда они избавились от Риккардо, бац! Нестабильность сразу же возникла в команде. И это была дорогостоящая ошибка; возможно, эта ошибка стала одной из причин увольнения Кристиана Хорнера в конце, потому что именно она стала причиной нестабильности, и с тех пор так и не удалось вернуть ту самую стабильность. Так что, возможно, они начнут восстанавливаться с двумя свежими лицами после ухода Макса в 2027 году», — приводит слова Дэли RacingNews365.

