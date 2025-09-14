Инструктор «Нордшляйфе» — о Ферстаппене: к счастью, на моей машине было больше мощности

Немецкий гонщик и инструктор трассы «Нордшляйфе» Андреас Гёлден высказался о работе с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Максом Ферстаппеном на «Нюрбургринге». Макс по правилам теста для получения лицензии должен был проехать несколько кругов за инструктором по трассе.

«Было фантастично проехать несколько кругов впереди чемпиона мира. К счастью, у меня было намного больше мощности, иначе ничего бы не получилось… Мы связывались по радио, и я дал ему несколько советов, но в итоге мы также немного подурачились. Он ехал на сликах, а я — на обычных дорожных шинах, и я действительно сильно атаковал. Ему это показалось забавным, и, думаю, он тоже это оценил.

Но вообще приятно видеть его здесь. Во время поездки на автобусе по трассе он выглядел очень заинтересованным. Например, он интересовался о покрытии трассы и действиях во время дождя, и я смог немного рассказать ему о разных сигналах флагов, которые отличаются от тех, что используются в других гоночных сериях. Я думаю, мы действительно кое-чему научились друг у друга. Макс действительно хороший парень. К тому же он большой энтузиаст. Приятно видеть, как он улыбается за рулём, выступая на самой красивой трассе в мире. Макс произвёл на меня огромное впечатление.

В первую очередь, конечно, из-за его навыков в управлении машиной. Но также из-за его амбиций и заинтересованности. Он невероятно сфокусирован. Для меня было честью поработать с ним некоторое время. Он настоящий чемпион мира, настоящий гонщик», — приводит слова Гёлдена издание De Telegraaf.