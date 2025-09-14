Скидки
Макс Ферстаппен рассказал о дебюте на трассе «Нордшляйфе»

Макс Ферстаппен рассказал о дебюте на трассе «Нордшляйфе»
Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от своего дебюта на «Нордшляйфе» на трассе «Нюрбургринг» и рассказал о получении лицензии DMSB Permit A, которая позволяет участвовать в гонках GT3.

«Я рад, что всё прошло гладко и что я получил лицензию категории А. Мне было интересно проехать свои отрезки в гоночных условиях с трафиком, когда вокруг едут и более быстрые, и медленные машины. Я гонял и на мокрой трассе, и на сухой, и в промежуточных условиях, разобрался, где сцепление выше, а где ниже, и провёл гоночный старт.

Было здорово получить новый опыт на этой уникальной трассе. «Нордшляйфе» — единственная в своём роде трасса, других таких просто нет. Она очень сложная: на одном участке может быть мокро, на другом сухо, а асфальт меняет свойства в зависимости от места. Это делает её особенной. Выступить здесь в 24-часовой гонке GT3 было бы потрясающе», — приводит слова Ферстаппена Autosport.

Ферстаппен получил лицензию на выступления за рулём GT3 на «Нордшляйфе»
Инструктор «Нордшляйфе» — о Ферстаппене: к счастью, на моей машине было больше мощности
