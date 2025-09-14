Скидки
Окон: «Кадиллак» — не совсем новая команда, если вы понимаете, о чём я

Пилот «Хааса» Эстебан Окон заявил, что его команда не собирается выделять «Кадиллак» среди других соперников в преддверии дебюта в Формуле-1 в 2026 году.

«Мы воспринимаем их так же, как всех остальных. Думаю, все вокруг, слева и справа от нашего моторхоума, соперники для нас. Я знаю многих людей из Энстоуна, с которыми работал: конструкторы, инженеры, механики и другие. Думаю, там работают опытные сотрудники. Важно работать вместе с новыми людьми на новом месте. Это новая команда — но не совсем новая, если вы понимаете, о чём я. Большинство их сотрудников имеет опыт работы в Формуле-1. Думаю, за этой командой стоит следить в будущем», — приводит слова Окона Motorsport Week.

