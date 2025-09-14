«Кадиллак» успешно завершил первые испытания шасси для дебюта в Формуле-1

Команда «Кадиллак» сообщила о ходе подготовки к первому сезону в чемпионате мира Формулы-1 в 2026 году. Руководитель проекта Грэм Лоудон отметил, что разработка машины идёт по плану.

«Мы понимаем, что задача очень непростая. Но уже сделан важный шаг: построен прототип шасси, который использовался для прохождения омологационных испытаний ФИА. Все тесты — включая проверки на прочность и ударные нагрузки — пройдены успешно. Это позволяет с уверенностью двигаться дальше и готовить основные экземпляры для дебюта», — приводит слова Лоудона официальный сайт Формулы-1.

«Кадиллак» станет 11-й командой в чемпионате и войдёт в состав участников спустя полгода после получения официального разрешения.