Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Кадиллак» успешно завершил первые испытания шасси для дебюта в Формуле-1

«Кадиллак» успешно завершил первые испытания шасси для дебюта в Формуле-1
Комментарии

Команда «Кадиллак» сообщила о ходе подготовки к первому сезону в чемпионате мира Формулы-1 в 2026 году. Руководитель проекта Грэм Лоудон отметил, что разработка машины идёт по плану.

«Мы понимаем, что задача очень непростая. Но уже сделан важный шаг: построен прототип шасси, который использовался для прохождения омологационных испытаний ФИА. Все тесты — включая проверки на прочность и ударные нагрузки — пройдены успешно. Это позволяет с уверенностью двигаться дальше и готовить основные экземпляры для дебюта», — приводит слова Лоудона официальный сайт Формулы-1.

«Кадиллак» станет 11-й командой в чемпионате и войдёт в состав участников спустя полгода после получения официального разрешения.

Материалы по теме
Перес и Боттас признаны сильнейшей парой пилотов новой команды Формулы-1 — The Race
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android