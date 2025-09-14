Скидки
Ландо Норрис оставил шутливое послание чемпиону MotoGP Хорхе Мартину

Пилот «Макларена» Ландо Норрис посетил паддок MotoGP в Сан-Марино и провёл время с действующим чемпионом серии Хорхе Мартином. Гонщики были замечены вместе на самокатах, а позже Норрис оставил испанцу шуточное сообщение в боксах команды «Априлья».

Фото: MotoGP

«Моему сумасшедшему дружку с Ибицы! Ландо», — написал Норрис на записке для Мартина.

Во время недельного перерыва между этапами «Формулы-1» в Италии и Азербайджане Норрис сменил несколько спортивных площадок: сначала он принял участие в гольф-турнире BMW PGA Pro-Am в клубе Wentworth, а затем приехал на этап MotoGP в Мизано. Там он пообщался с представителями чемпионата, в том числе с легендой мотоспорта Валентино Росси, и провёл значительную часть времени вместе с Хорхе Мартином.

Марк Маркес прокомментировал аварию в спринте Гран-при Сан-Марино
