Льюис Хэмилтон пожаловался на боль в ягодицах во время Гран-при Италии

Семикратный чемпион мира, пилот команды «Феррари» Льюис Хэмилтон сообщил о дискомфорте в области ягодиц во время гонки на «Монце». Британский пилот рассказал об этом своим механикам после выступления на Гран-при Италии.

«Я не мог сильнее давить на педаль, чувствовал предел. Из-за того, как я атаковал, у меня возникла боль (показал жестом на ягодицы. – Прим. «Чемпионата»). Если педаль изменила форму, то теперь ясно почему», — сказал Хэмилтон в видео.

На Гран-при Италии Льюис Хэмилтон занял шестое место. В личном зачёте Формулы-1 гонщик занимает также шестое место с результатом в 117 очков. Команда «Феррари» в Кубке конструкторов находится на втором месте. Лидирует «Макларен» с результатом в 617 очков.