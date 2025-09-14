Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Марк Маркес выиграл гонку ГП Сан-Марино MotoGP, Бедзекки — второй, Алекс Маркес — третий

Сегодня, 14 сентября, на автодроме в Мизано-Адриатико прошла основная гонка 16-го этапа MotoGP в сезоне-2025 Гран-при Сан-Марино. Победу одержал шестикратный чемпион серии из Испании Марк Маркес, выступающий на «Дукати». Вторым финишировал итальянский мотогонщик Марко Бедзекки («Априлья»). Тройку сильнейших замкнул брат Марка, 29-летний испанец Алекс Маркес («Дукати»).

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 41:20.898.

2. Марко Бедзекки («Априлья») +0.568.

3. Алекс Маркес («Дукати») +7.734.

4. Франко Морбиделли («Дукати») +10.379.

5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +11.330.

6. Фермин Альдегер («Дукати») +16.069.

7. Лука Марини («Хонда») +17.965.

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +20.964.

9. Мигель Оливейра («Ямаха») +21.565.

10. Брэд Биндер («КТМ») +23.109.