Шумахер считает нелепым требование лицензии для Ферстаппена на «Нордшляйфе»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал дебют пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена в гонке на трассе «Нюрбургринг-Нордшляйфе». По его словам, процедура получения специального допуска для чемпиона мира выглядит излишней.

«Я бы сразу выдал ему разрешение или просто провёл инструктаж по особенностям трека. Лучший пилот мира справился бы так же, как и остальные, в этом я уверен. Вместо того чтобы радоваться его участию и привлечённому вниманию к трассе, многие спорят о допуске — ещё до того, как он вообще сел за руль. Это выглядит нелепо», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.

