Фелипе Другович станет пилотом «Андретти» в Формуле-Е в сезоне-2025/2026 — The Race

Резервный гонщик «Астон Мартин» в Формуле-1 Фелипе Другович проведёт следующий сезон в составе команды «Андретти» в чемпионате Формулы-Е, сообщает The Race. Официальное объявление состоится в ближайшие дни.

По данным издания, в «Андретти» он заменит Нико Мюллера, который, как ожидается, перейдёт в заводскую команду «Порше». Первый официальный выезд Друговича за «Андретти» запланирован на предсезонные тесты в Валенсии в октябре, а сезон стартует в декабре в Сан-Паулу.

Ранее гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо выразил надежду, что резервист команды Фелипе Другович получит место боевого пилота где-либо в Формуле-1.

Комментарии
