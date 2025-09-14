Марк Маркес установил рекорд MotoGP

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес стал рекордсменом серии по количеству набранных очков. После победы на Гран-при Сан-Марино на трассе в Мизано на счету Маркеса стало 512 баллов.

Второе место в чемпионате в настоящий момент занимает его брат Алекс Маркес, на его счету 330 зачётных баллов.

Марк Маркес может завоевать титул досрочно уже на следующем этапе чемпионата мира, который пройдёт в Японии. До финиша сезона остаётся провести ещё шесть гонок — сезон завершится в Валенсии 16 ноября.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 41:20.898.

2. Марко Бедзекки («Априлья») +0.568.

3. Алекс Маркес («Дукати») +7.734.

4. Франко Морбиделли («Дукати») +10.379.

5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +11.330.

6. Фермин Альдегер («Дукати») +16.069.

7. Лука Марини («Хонда») +17.965.

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +20.964.

9. Мигель Оливейра («Ямаха») +21.565.

10. Брэд Биндер («КТМ») +23.109.