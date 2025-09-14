Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Марк Маркес установил рекорд MotoGP

Марк Маркес установил рекорд MotoGP
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес стал рекордсменом серии по количеству набранных очков. После победы на Гран-при Сан-Марино на трассе в Мизано на счету Маркеса стало 512 баллов.

Второе место в чемпионате в настоящий момент занимает его брат Алекс Маркес, на его счету 330 зачётных баллов.

Марк Маркес может завоевать титул досрочно уже на следующем этапе чемпионата мира, который пройдёт в Японии. До финиша сезона остаётся провести ещё шесть гонок — сезон завершится в Валенсии 16 ноября.

MotoGP. Гран-при Сан-Марино. Гонка

1. Марк Маркес («Дукати») — 41:20.898.
2. Марко Бедзекки («Априлья») +0.568.
3. Алекс Маркес («Дукати») +7.734.
4. Франко Морбиделли («Дукати») +10.379.
5. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +11.330.
6. Фермин Альдегер («Дукати») +16.069.
7. Лука Марини («Хонда») +17.965.
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +20.964.
9. Мигель Оливейра («Ямаха») +21.565.
10. Брэд Биндер («КТМ») +23.109.

Материалы по теме
Марк Маркес выиграл гонку ГП Сан-Марино MotoGP, Бедзекки — второй, Алекс Маркес — третий
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android