Норрис посетил боксы команды Валентино Росси на этапе MotoGP

Пилот команды Формулы-1 Ландо Норрис посетил боксы команды Валентино Росси в MotoGP в это воскресенье перед гонкой Гран-при Сан-Марино главной мотоциклетной серии планеты.

Видео доступно на YouTube-канале MotoGP.

Норрис посидел на мотоцикле итальянского гонщика команды Фаби Ди Джианнантонио.

Во время недельного перерыва между этапами Формулы-1 в Италии и Азербайджане Норрис сменил несколько спортивных площадок: сначала он принял участие в гольф-турнире BMW PGA Pro-Am в клубе Wentworth, а затем приехал на этап MotoGP в Мизано. Там он пообщался с представителями чемпионата, в том числе с легендой мотоспорта Валентино Росси, и провёл значительную часть времени вместе с Хорхе Мартином.