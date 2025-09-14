Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис посетил боксы команды Валентино Росси на этапе MotoGP

Норрис посетил боксы команды Валентино Росси на этапе MotoGP
Комментарии

Пилот команды Формулы-1 Ландо Норрис посетил боксы команды Валентино Росси в MotoGP в это воскресенье перед гонкой Гран-при Сан-Марино главной мотоциклетной серии планеты.

Видео доступно на YouTube-канале MotoGP.

Норрис посидел на мотоцикле итальянского гонщика команды Фаби Ди Джианнантонио.

Во время недельного перерыва между этапами Формулы-1 в Италии и Азербайджане Норрис сменил несколько спортивных площадок: сначала он принял участие в гольф-турнире BMW PGA Pro-Am в клубе Wentworth, а затем приехал на этап MotoGP в Мизано. Там он пообщался с представителями чемпионата, в том числе с легендой мотоспорта Валентино Росси, и провёл значительную часть времени вместе с Хорхе Мартином.

Материалы по теме
Ландо Норрис оставил шутливое послание чемпиону MotoGP Хорхе Мартину
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android