Минарди: Леклер и Хэмилтон показывают результаты, которые выше возможностей машины

Бывший владелец команды Формулы-1 «Минарди» Джанкарло Минарди высказался о выступлениях пилотов «Феррари» Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона в сезоне-2025.

«Команде необходимо сосредоточиться на том, чтобы занять второе место в Кубке конструкторов. У них 20 очков преимущества над «Мерседесом», который очень быстр. На мой взгляд, им нужно сосредоточиться именно на этом.

Любые другие заявления и амбиции стоит оставить позади. Я не думаю, что в последних квалификациях была возможность выступить лучше. Эти места были заняты исключительно благодаря пилотам, которые, несмотря на все слова, сохраняют мотивацию и показывают результаты, которые выше возможностей машины.

Так что команде стоит думать о том, чтобы защитить вторую позицию, а не догнать по скорости «Макларен» или даже «Ред Булл», — приводит слова Минарди Motorsport Italia.