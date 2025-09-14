Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ожье выиграл Ралли Чили и вышел в лидеры чемпионата мира по ралли

Ожье выиграл Ралли Чили и вышел в лидеры чемпионата мира по ралли
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 14 сентября, в административном районе Био Био завершился заключительный день 11-го этапа Ралли Чили WRC. Победителем гонки стал легендарный французский гонщик Себастьен Ожье из команды Toyota GAZOO Racing WRT. Второе место — за британцем Эльфином Эвансом (Toyota GAZOO Racing WRT). Третий — француз Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT).

WRC 2025. Этап 11, Консепсьон, Чили
Ралли Чили. Общий зачёт
14 сентября 2025, воскресенье. 19:16 МСК
Окончено
1
Себастьен Ожье
Toyota GAZOO Racing WRT
2:55:42.1
2
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+11.0
3
Адриен Фурмо
Hyundai Shell Mobis WRT
+46.5

Эта победа позволила Ожье выйти в лидеры чемпионата мира — он на два балла опережает Эванса.

Российский гонщик Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, занял второе место в зачёте Rally2 и 10-е в общем зачёте этапа.

Ралли Чили WRC. Итоговые результаты

1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:55:42.1.
2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +11.0.
3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +46.5.
4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +59.0.
5. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +1:03.4.
6. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:35.7.
7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:14.0.
8. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +2:44.1.
9. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +8:18.6.
10. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +8:59.0.

Материалы по теме
Ожье вышел в лидеры Ралли Чили WRC, Грязин — второй в категории Rally2
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android