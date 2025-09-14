Ожье выиграл Ралли Чили и вышел в лидеры чемпионата мира по ралли

В воскресенье, 14 сентября, в административном районе Био Био завершился заключительный день 11-го этапа Ралли Чили WRC. Победителем гонки стал легендарный французский гонщик Себастьен Ожье из команды Toyota GAZOO Racing WRT. Второе место — за британцем Эльфином Эвансом (Toyota GAZOO Racing WRT). Третий — француз Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT).
Эта победа позволила Ожье выйти в лидеры чемпионата мира — он на два балла опережает Эванса.
Российский гонщик Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2), выступающий под флагом Болгарии, занял второе место в зачёте Rally2 и 10-е в общем зачёте этапа.
Ралли Чили WRC. Итоговые результаты
1. Себастьен Ожье (Toyota GAZOO Racing WRT) — 2:55:42.1.
2. Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT) +11.0.
3. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +46.5.
4. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +59.0.
5. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT2) +1:03.4.
6. Калле Рованперя (Toyota GAZOO Racing WRT) +1:35.7.
7. Такамото Кацута (Toyota GAZOO Racing WRT) +2:14.0.
8. Грегуар Мюнстер (M-Sport Ford WRT) +2:44.1.
9. Оливер Сольберг (Toyota GR Yaris Rally2) +8:18.6.
10. Николай Грязин (Skoda Fabia RS Rally2) +8:59.0.