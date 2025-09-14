Скидки
Пилот, выигравший 9 из 15 гонок российской Ф-4, высказался о планах на 2026 год

Российский гонщик Артём Северюхин высказался о своих планах на будущее.

«Команда, конечно, предупреждала в какой-то момент, что может появиться возможность проехать гонки на Lada Vesta NG Evo TCR, но я не мог ожидать, что случится это так быстро! Поэтому готовился, наверное, по большей части морально. У меня не было сомнений, принимать или не принимать это предложение. Я люблю гонки, у меня есть время, так что старты в «Туринге» — очень хорошая возможность получить ценный опыт выступления на большой машине с передним приводом. Тем более что предстояло ехать за команду, с которой я начинал свою карьеру в картинге, так что не было и мысли отказаться.

Насчёт будущего в «Туринге» пока не знаю — закончится сезон, посмотрим наши планы на Европу. Если будет время, если предложат ехать в СМП РСКГ — очень хотелось бы совмещать и формулы, и кузовные гонки», — сказал Северюхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Дубовским.

«У нас есть Ферстаппен дома». Зачем доминатора русской формулы сажают в «кузова»?
Эксклюзив
