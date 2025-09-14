Скидки
Херберт поддержал Доменикали в вопросе сокращения дистанции гонок Формулы-1

Херберт поддержал Доменикали в вопросе сокращения дистанции гонок Формулы-1
Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джонни Херберт высказался о возможном сокращении гонок в чемпионате.

«Пожалуй, Монако — один из примеров того, когда укороченная гонка может сработать. Как мне кажется, это сделало бы её интенсивнее, так что гонки стали бы лучше. Я согласен с Доменикали, что существуют чересчур длинные гонки.

Помню, как я работал на телевидении и видел статистику: зрители подключаются в начале, потом интерес падает в середине, а затем болельщики возвращаются под конец. Если гонку сделать короче, то можно будет держать зрителя от начала до конца. Всегда будет ожидание событий. В спринтерском уикенде можно провести две гонки схожей длительности. Возможно, это окажется более привлекательным для фанатов», — приводит слова Херберта GPFans.

Доменикали: все, кроме олдскульных фанатов, хотят спринтерские уикенды — даже Ферстаппен
