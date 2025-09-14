Алонсо рассказал, как хитростью спровоцировал Уэббера на аварию в 2010 году

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо поделился воспоминаниями о том, как он обманом заставил Марка Уэббера разбить болид на Гран-при Кореи 2010 года.

«В 2010 и 2012 годах мы с «Феррари» сражались за титул до последней гонки, при этом наша машина была слабее, чем у «Ред Булл». Однажды, кажется, в Корее, гонка была прервана красными флагами и трасса была очень мокрой. Марк Уэббер шёл первым, я вторым.

Я пошёл на решётку и поговорил с ним. Сказал ему, что трасса в плохом состоянии, а аквапланирование будет огромным, если бы возобновим гонку. Я знал, что скоро заезд возобновят. Потом он признался, что эта мысль застряла в его голове. Он начал думать о том, что трек в худшем состоянии, чем на самом деле. И он разбил болид после рестарта», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.