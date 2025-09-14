Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Итальянский мотогонщик погиб после аварии во время заезда на трассе в Кремоне

Итальянский мотогонщик погиб после аварии во время заезда на трассе в Кремоне
Комментарии

39-летний итальянский мотогонщик Габриэле Коттини скончался от травм, полученных в результате аварии на трассе Кремона во время гонки Dunlop Cup 600 сегодня, 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает итальянский Motorsport.

Несмотря на своевременную первую помощь на трассе и последующую транспортировку в больницу Маджоре в Кремоне, гонщик скончался.

После обсуждения сторонами было принято решение продолжить запланированные гонки из уважения к Габриэле и его большой страсти к велоспорту. Победы гонщиков были посвящены ему, как дань уважения товарищу.

При этом празднования на подиуме были отменены в знак траура.

Материалы по теме
Марк Маркес установил рекорд MotoGP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android