Итальянский мотогонщик погиб после аварии во время заезда на трассе в Кремоне

39-летний итальянский мотогонщик Габриэле Коттини скончался от травм, полученных в результате аварии на трассе Кремона во время гонки Dunlop Cup 600 сегодня, 14 сентября 2025 года. Об этом сообщает итальянский Motorsport.

Несмотря на своевременную первую помощь на трассе и последующую транспортировку в больницу Маджоре в Кремоне, гонщик скончался.

После обсуждения сторонами было принято решение продолжить запланированные гонки из уважения к Габриэле и его большой страсти к велоспорту. Победы гонщиков были посвящены ему, как дань уважения товарищу.

При этом празднования на подиуме были отменены в знак траура.