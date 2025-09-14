Колапинто рассказал, кого из мира Формулы-1 он бы пригласил на ужин. Это три чемпиона мира

Аргентинский гонщик «Альпин» Франко Колапинто ответил на вопрос, кого из мира Формулы-1 он бы пригласил на ужин, независимо от того, идёт речь о современных гонках или об истории.

«Фанхио, Сенну и Льюиса Хэмилтона. Это пилоты, которыми я восхищаюсь больше всего, на которых рос – они были моими героями с очень и очень раннего возраста. Было бы интересно послушать их истории о Формуле-1, о разных моментах и эпохах, послушать мнение о разнице в пилотировании. Они были лучшими, каждый в своё время. Это было бы интересно, я уверен», — приводит слова Колапинто официальный сайт Формулы-1.

Ранее стало известно, что команда «Альпин» рассматривает юниора «Макларена» Алекса Данна в качестве потенциальной замены аргентинцу.