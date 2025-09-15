Бриаторе: Гасли – один из лучших гонщиков на стартовой решётке

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе, комментируя продление контракта с Пьером Гасли, высоко оценил навыки француза в престижнейшей гоночной серии мира.

«Продление его контракта имело решающее значение для команды, потому что он из лучших гонщиков на стартовой решетке и один из столпов проекта. Он – часть нашей семьи и хочет побеждать вместе с нами», — приводит слова Бриаторе издание GPblog.

После 16 этапов Гасли занимает 14-е место в личном зачете Формулы-1, имея на своем счету 20 очков. В «королевских» гонках выступает на постоянной основе с 2018 года. Первую и единственную победу в Формуле-1 одержал на Гран-при Италии 2020 года.